Москва, 23 сентября, 2021, 18:03 — ИА Регнум. Естественной для России формой государственного устройства является империя, заявил 23 сентября председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента России Владимир Мединский на международной научной конференции «Рождение империи между Востоком и Западом».

Карта СССР

Он отметил, что современная Россия является не только правопреемником СССР, но и Российской империи, правопродолжателем которой фактически стал Советский Союз.

«Российская Федерация сегодня, на мой взгляд, является правопродолжателем Советского Союза, а тот, вне всякого сомнения, хотел он того или не хотел, стал правопродолжателем Российской империи. 300 лет существования Российской империи — не по форме правления, но по форме объединения народов, территорий и граждан — показали, что империя является наиболее естественной формой существования Российского государства как огромной страны, как страны-цивилизации», — сказал Владимир Мединский.

При этом он напомнил, что Российская империя, созданная в тяжёлом климате и в трудных внешнеполитических условиях, стала воплощением «воли, упорства и героизма всех ее подданных, граждан, элит и правителя».

Советский Союз, отметил Мединский, продолжил традицию Российской империи, «которая не высасывала ресурсы из своих новых территорий, а империи, которая инвестировала в свои окраинные территории ресурсы».

Напомним, в научной конференции «Рождение империи между Востоком и Западом» также принимал участие директор СВР Сергей Нарышкин.