Брюссель, 23 сентября, 2021, 18:02 — ИА Регнум. Россия не вошла в новую редакцию списка стран, с территории которых разрешается свободный въезд в Европейский союз в условиях пандемии COVID-19, следует из опубликованного 23 сентября решения Совета ЕС.

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Обновлённый список пополнили Чили, Кувейт и Руанда. При этом из него были исключены Босния и Герцеговина и Молдавия.

Всего на сегодняшний день в перечень входят 14 государств: Австралия, Канада, Чили, Иордания, Кувейт, Новая Зеландия, Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Корея, Украина и Уругвай, а также Китай (с пометкой «при условии подтверждения взаимности»).

Напомним, для стран, не входящих в «безопасный» список Евросоюза по коронавирусу, действуют ограничения на все необязательные поездки в страны ЕС, включая туристические.