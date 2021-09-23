Москва, 23 сентября, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Страны Прибалтики активно пользовались экономическими выгодами от своего положения в империи, но теперь об этом и не вспоминают, заявил 23 сентября на международной научной конференции «Рождение империи между Востоком и Западом» директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Страны Прибалтики на карте

Сергей Нарышкин, также являющийся председателем Российского исторического общества (РИО), принял участие в конференции в МГИМО, посвященной 300-летию окончания Северной войны.

Нарышкин напомнил что Прибалтика «активно использовала свои экономические преимущества от вхождения в состав империи, но при этом сохраняла значительную степень политической и культурной самостоятельности».

«К сожалению, сегодня об этих обстоятельствах там предпочитают не вспоминать, хотя при этом с большим удовольствием пользуются во всяком случае частью наследия и Российской империи, и Советского Союза», — отметил директор СВР.