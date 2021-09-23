Балашиха, Московская область, 23 сентября, 2021, 17:52 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Балашихе. Об этом 23 сентября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этих муниципальных образований увеличилось за сутки на 121 человека. Следом за Балашихой идет Пушкино, где за этот же период официально подтверждено заражение 53 человек новой инфекцией. На третьем месте расположился Красногорск, где COVID-19 диагностировали у 58 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 936 новых случаев COVID-19. Отметим, что по состоянию на 23 сентября в восьми городских округах региона не было обнаружено ни одного нового случая коронавирусной инфекции.