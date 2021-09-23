Ижевск, 23 сентября, 2021, 17:50 — ИА Регнум. В Ижевске успешно прошла операция пациента, который находился в вертолете санавиации, совершившем жесткую посадку 23 сентября. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Minzdravkk.ru Операция

51-летний мужчина был эвакуирован вертолетом из Можги, при жесткой посадке травм он не получил. В настоящее время пациент находится под наблюдением врачей.

После инцидента 1 РКБ в Ижевске работает в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, борт санавиации марки «Ансат» 23 сентября совершил жесткую посадку на территории комплекса первой республиканской клинической больницы. По предварительным данным, причиной происшествия стал ветер. В вертолете находились четыре человека: пилот, врач, фельдшер и пациент. Фельдшер при посадке получила легкое сотрясение, остальные не пострадали.

По данному факту Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР совместно с сотрудниками Приволжской транспортной прокуратуры проводят проверку.

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