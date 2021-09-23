Санкт-Петербург, 23 сентября, 2021, 18:07 — ИА Регнум. В ходе осенней корректировки бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год общий объем доходов городской казны увеличивается на 130,8 млрд рублей, со 651,7 млрд рублей до 782,5 млрд рублей, сообщили 23 сентября в Смольном по итогам заседания городского правительства. Это происходит в связи с увеличением налоговых поступлений и помощи федерального центра. В связи с этим расходная часть бюджета Петербурге увеличится на 44,7 млрд рублей, с 741,4 млрд рублей до 786,1 млрд рублей.

Gov.spb.ru Смольный

«Эти средства мы можем направить на финансирование социальных программ, строительство школ, детских садов, медицинских учреждений и инфраструктурных объектов», — сказал губернатор Александр Беглов.

На оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусом будет дополнительно направлено 4,5 млрд рублей, на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет — 1,9 млрд рублей, на реализацию региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения — 1,8 млрд рублей, на организацию бесплатного горячего питания для учеников начальных классов — 1,1 млрд рублей.

Более 8 млрд рублей выделяется дополнительно на улучшение жилищных условий более тысячи петербургских семей. Финансирование программы «Молодежи — доступное жилье» увеличится на 6 млрд рублей. Увеличатся социальные выплаты многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов. На 8,7 млрд рублей увеличится объем субсидий ресурсоснабжающим организациям, на 5,3 млрд — транспортным предприятиям. Еще 3,1 млрд рублей добавят на увеличение зарплаты отдельных категорий работников бюджетной сферы, 2,9 млрд — на социальные выплаты.

Объем Адресной инвестиционной программы увеличен на 1,3 млрд рублей за счет поступлений из федерального бюджета. Дополнительные средства пойдут на приобретение двух детских садов у застройщиков и строительство Лиговского путепровода.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за увеличения доходов казны принято решение направить 86,1 млрд рублей на уменьшение дефицита бюджета 2021 года. Он сократится более чем 25 раз — с 89,7 млрд до 3,6 млрд рублей. В 2021 году город не планирует прибегать к заимствованиям. Это позволит сэкономить более 19 миллиардов рублей на обслуживании долга в 2022—2024 годах.

Кроме того, ожидается поступление порядка 17 млрд рублей от перерегистрации Газпрома в Петербурге.