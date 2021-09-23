Москва, 23 сентября, 2021, 18:19 — ИА Регнум. Певица Лариса Долина посетила премию Trend People Awards, надев на условиях рекламы украшения одного из ювелирных домов. Об этом 23 сентября пишет портал «Рамблер».

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Стоимость украшений для образа Долиной составила 4 млн рублей. По словам стилиста артистки, представители ювелирного дома не предупредили её, что жемчужный комплект придётся вернуть после мероприятия.

Когда Долина собралась уходить с премии, её остановили и заставили снять украшения. «Если бы они (представители бренда — ИА REGNUM) изначально предложили бартер, были бы совсем другие условия: с какого перепугу Долина будет рекламировать их бесплатно?» — негодовал стилист певицы.

Ранее Лариса Долина представила клип на песню «Мурашками по коже» вместе с группой «Давинчи». «Я мечтаю ещё 30 лет слышать ваши овации… И ещё чтобы музыку делали настоящие музыканты, а не куклы из пластика», — исполнила она, намекнув на музыкальную деятельность блогеров, в том числе Вали Карнавал, с которой у них произошёл конфликт.