Красногорск, 23 сентября, 2021, 17:52 — ИА Регнум. За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 15 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 23 сентября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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При этом за последние 24 часа COVID-19 смогли полностью победить 955 жителей региона.

С начала пандемии на территории Подмосковья выявлено в общей сложности 440 609 случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 8 107 человек. Выздоровели и выписались 385 654 человека.