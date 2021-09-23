Вашингтон, 23 сентября, 2021, 18:44 — ИА Регнум. В США за последнюю неделю неожиданно увеличилось число заявок на пособие по безработице, однако рынок труда продолжает устойчиво восстанавливаться, сообщает 23 сентября Reuters.

Виктор Мараховский Очередь

На прошлой неделе число заявок на пособие по безработице в США поднялось до 352 тыс., увеличившись на 16 тыс. за неделю, сообщили в управлении Конгресса США по бюджету.

В Калифорнии был зафиксирован самый значительный рост, на 24, 221 тыс. При этом в штате Луизиана количество заявок уменьшилось.

Напомним, что в апреле 2020 года был зафиксирован рекордно высокий уровень заявок на соцпособия — 6,149 млн. Рынок находится в нормальном состоянии, когда цифры не превышают 250 тыс.