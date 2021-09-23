Тамбов, 23 сентября, 2021, 17:41 — ИА Регнум. В Тамбовской области 23 сентября подтверждено 92 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 42 тыс. 682 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 40 тыс. 667 пациентов, в том числе 144 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 869 человек. Четыре новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.