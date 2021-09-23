Нижний Новгород, 23 сентября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Нижегородскую область накрыла четвертая волна пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в соцсетях.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

По словам чиновника, заболеваемость в области растёт крайне быстрыми темпами, а количество пациентов с тяжёлой формой болезни будет больше, чем во время первых трёх волн пандемии. При этом глава нижегородского минздрава отметил, что по этой же причине ожидается рост смертности среди заболевших COVID-19.

Министр посетовал на то, что не все нижегородцы изъявляют желание сделать прививки от коронавируса. «Сделайте это как можно быстрее! И обязательно организуйте вакцинацию старших членов ваших семей и близких пожилых людей. Видим из опыта, смерть не щадит ни пожилых, ни молодых. Вакцина — высокий шанс остаться в живых», — подчеркнул он.