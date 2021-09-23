Владимир, 23 сентября, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Во Владимирской области 23 сентября подтверждено 162 новых случая заражения коронавирусом — на четыре больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 52 тыс. 929 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 48 тыс. 852 пациента, в том числе 104 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 1926 человек. За последние сутки подтверждено шесть новых летальных случаев.