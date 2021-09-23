Москва, 23 сентября, 2021, 17:35 — ИА Регнум. При укреплении позиций левых сил в новом созыве Госдумы «Справедливая Россия» обратится в Конституционный суд с просьбой проверить на соответствие основному закону решение об отказе от индексации пенсий работающим пенсионерам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Дарья Драй ИА REGNUM Конституционный суд РФ

«В новом созыве Думы позиции левых сил заметно усилились. В связи с этим мы намерены в самое ближайшее время вновь инициировать сбор подписей для обращения в Конституционный суд РФ с требованием признать антиконституционным отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам», — сказал Миронов.

Для обращения необходимо собрать 90 подписей.

«Необходимые для этого 90 голосов у левых почти есть. Рассчитываю, что ЛДПР, чей законопроект правительство сейчас «завернуло», в этот раз поддержит нашу инициативу», — добавил Миронов.

Правительство РФ дало отрицательный отзыв на законопроект, внесенный парламентариями от ЛДПР, об индексации пенсий работающим пенсионерам. Там привели аргумент, что индексация потребует дополнительных денег, но депутаты в финансово-экономическом обосновании к законопроекту не указали, из каких источников и в каком порядке будут покрываться расходы.

По итогам выборов партия «Единая Россия» получит 324 депутатских мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21 и «Новые люди» — 13.