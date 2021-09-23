Липецк, 23 сентября, 2021, 17:35 — ИА Регнум. В Липецкой области 23 сентября подтверждено 212 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 51 тыс. 478 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 44 тыс. 904 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 250 — за последние сутки.

За весь период скончались 1597 человек. Девять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.