Томск, 23 сентября, 2021, 17:34 — ИА Регнум. Главной проблемой для сирот на сегодняшний день является проблема жилья. Об этом ИА REGNUM сообщила депутат думы города Томска, заместитель председателя «Партии роста» Елена Ульянова.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Многоквартирный дом

Томские депутаты попробовали разобраться с проблемой выделения жилья детям-сиротам на комитете по социальным вопросам.

По словам Ульяновой, федеральный закон принимался с самыми благими целями — обеспечить детей, оставшихся без попечения родителей, жильём по достижении ими совершеннолетия.

«Деньги на это ежегодно выделяются и также ежегодно не осваиваются в регионах России. Тут бы депутатам задуматься, что не так, что подправить в неработающем законе. Но нет, вместо этого наши избранники смотрят, как прокуратура и суды штампуют для муниципальной власти предписания и решения: обеспечить жильём, выделить в соответствии с социальной нормой, а иначе штраф. Этих штрафов у муниципалитета Томска уже столько, что на них можно купить несколько квартир для сирот», — отметила депутат.

По её мнению, причина сложившейся ситуации в том, что в Томске нет столько малогабаритного жилья, которое соответствовало бы социальным нормам: «А закон суров — надо выделить сироте ровно 25 квадратных метров (раньше было еще хуже — 19 «квадратов»). Таких типовых квартир в 25 квадратов не строилось ни раньше, ни сейчас. Менять проектные решения в многоквартирных домах, предназначенных для продажи обычным покупателям, ради сирот строители не хотят. Да и строят они нынче совсем мало — не до сирот им сейчас».

Ульянова подчеркнула, что попытки спроектировать и построить «специальные дома с крошечными квартирками» были признаны неудачными. Такие дома в народе получают прозвище «сиротских»: «Состояние сиротского дома после пары лет эксплуатации, как правило, было удручающим, а собираемость коммунальных платежей составляла 20−30%».

Ульянова отметила, что для сирот главной проблемой является именно проблема жилья.

«Казалось бы, чего проще. Выдавайте сиротам жилищный сертификат, как уже давно делается с военнослужащими. Человек сам разберётся, сколько квадратов ему купить и в какой точке страны. Но депутаты подумали, что доверчивых сирот будут обманывать, они будут обналичивать сертификаты, и продолжают настаивать на исполнении корявого закона муниципалитетами», — высказалась она.

Депутат добавила, что муниципалитеты вынуждены скупать подходящее жилье на рынке вторичной недвижимости: «Цены на «сиротские квадраты» который год бьют рекорды. Риелторы держат нос по ветру, и подходящие квартиры стоят в Томске по 88 тысяч рублей за квадратный метр. Фактически, как элитное жилье».

При этом, продолжает Елена Ульянова, в муниципальном фонде простаивают сотни квартир, за которые платит городской бюджет. Однако сиротам их предоставить нельзя. Эти квартиры либо не соответствуют норме по площади, либо требуют серьёзного ремонта.

«Казалось бы, разреши сиротам брать льготную ипотеку на квадраты, которые сверх нормы, и вопрос исчерпан, но и здесь необходимо предусмотреть это в законе. Договорились, что вернемся к этому вопросу на рабочем совещании в октябре-ноябре», — отметила Ульянова.

«Не дело, когда 371 человек стоит в очереди, а мэрия, вместо того, чтобы покупать жилье, платит штрафы за то, что не смогла купить», — резюмировала депутат.

Читайте также: Сиротам предложили выдавать жилищные сертификаты