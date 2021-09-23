Салехард, 23 сентября, 2021, 17:33 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 92 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 12 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 23 сентября региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 93 случая.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 23 сентября 49 776 заражений коронавирусом. Выздоровели 47 966 человек, 676 пациентов с COVID-19 скончались.