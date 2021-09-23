Курск, 23 сентября, 2021, 17:33 — ИА Регнум. В Курской области 23 сентября зарегистрировано 189 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на четыре больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе были выявлены 56 тыс. 228 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 50 тыс. 936 пациентов, в том числе 128 — за последние сутки.

Скончались 1410 человек. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.