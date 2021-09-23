Москва, 23 сентября, 2021, 17:30 — ИА Регнум. 23 сентября 38-летний бывший фланговый атакующий защитник ЦСКА, «Челси», «Зенита» и сборной России по футболу Юрий Жирков был включен в заявку на сезон любительского футбольного клуба «Аминьево».

(сс) Вячеслав Евдокимов Юрий Жирков

«Аминьево» выступает в высшем дивизионе Юго-Западной Лиги. После 23-х матчей текущего сезона «Аминьево» с 20-ю победами и 61-м очком занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата.

После неудачного для сборной России Чемпионата Европы 2020 38-летний Жирков принял решение завершить карьеру в национальной сборной.

В прошлом сезоне Юрий Жирков, выступая за санкт-петербургский «Зенит», принял участие в пятнадцати матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя результативными передачами.