Бишкек, , 17:29 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров сегодня, 23 сентября, поздравил киргизстанцев с Днем государственного языка. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Садыр Жапаров Facebook.com/japarov.sadyr

По словам президента, власти республики уделяют особое внимание процессу перехода документооборота на киргизский язык и решению масштабных задач по усовершенствованию функционирования государственного языка.

«Поэтому призываю всех граждан нашей страны, чтобы, не ссылаясь на разные якобы неблагоприятные условия и обстоятельства, служить ради процветания государственного языка и всего народа!», — подчеркнул президент Жапаров отметил, что языковая политика является неотъемлемым и приоритетным направлением государственной политики.

«Это обязывает каждого киргизстанца вносить свой вклад в развитие киргизского языка и обретение им реального статуса государственного языка. Перед нами стоит задача достижения полномасштабного функционирования киргизского языка во всех сферах общественной жизни», — резюмировал глава государства.