Прага, 23 сентября, 2021, 17:28 — ИА Регнум. Единственным действенным средством против вымирания Европы является повышение рождаемости среди коренного европейского населения, а не поощрение миграции, заявил 23 сентября на международной демографической конференции в Будапеште чешский премьер-министр Андрей Бабиш.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По его словам, миграция в Европу лишает общество устойчивости.

«Единственное по-настоящему устойчивое решение против вымирания Европы — это увеличение рождаемости собственного коренного населения, что является общим направлением, в частности, для стран Вышеградской четверки», — сказал Бабиш.

Стоит отметить, что при этом венгерский премьер-министр Виктор Орбан также заявил, что «решение демографического кризиса находится только в поддержке традиционной христианской семьи».