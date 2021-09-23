Ярославль, 23 сентября, 2021, 17:32 — ИА Регнум. В Ярославле прекращено уголовное дело руководителя двух коммерческих фирм, который давал взятки дорожному эксперту ФКУ Упрдор «Холмогоры» за ускоренное получение разрешений на проезд большегрузов по городским магистралям. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

Dzerzhinsky--jrs.sudrf.ru Дзержинский суд Ярославля

Бизнесмена обвиняли в даче взятки в сумме 45 тысяч рублей. Именно такую сумму он изначально дал в качестве займа сотруднику ФКУ Упрдор «Холмогоры», но позже эксперт дорожного хозяйства вместо возврата долга предложил ускорять процесс выдачи разрешений на провоз тяжеловесных и негабаритных грузов. Вместо 15 дней выдавать за пять, каждую такую выдачу сотрудник федерального казенного учреждения оценил в 3 тысячи рублей. В период с ноября 2019 года по 30 июля 2020 года он выдал 15 разрешений.

Однако потом тайное стало явным. Предприниматель написал явку с повинной, а когда начался судебный процесс внес ходатайство о прекращении уголовного дела.

«В судебном заседании обвиняемый поддержал свое ходатайство о прекращении уголовного дела по инкриминируемому эпизоду в связи с его деятельным раскаянием, пояснил, что вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, раскаивается в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления и после совершения преступления добровольно сообщил о даче взятки компетентным органам. Кроме того, указал, что до обращения с явкой с повинной в компетентные органы он обращался к вышестоящему руководству Ярославского филиала ФКУ «Управление автомобильными магистралями Москва-Архангельск Федерального дорожного агентства», по поводу вышесказанной ситуации, но не нашел понимания со стороны руководства данной организации», — отмечается в решении Дзержинского районного суда.

Суд ходатайство обвиняемого удовлетворил, дело прекратил в связи с деятельным раскаянием взяткодателя. А вот уголовное дело получателя взятки только поступило все в тот же Дзержинский районный суд.

«По данным следствия, с ноября 2019 года по август 2020 года обвиняемый, находясь на рабочем месте, осуществлял общее покровительство деятельности двум коммерческим организациям в виде сокращения сроков процедуры согласования, оформления и выдачи специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства. В качестве взятки он получил денежные средства в общей сумме 70 тысяч рублей», — рассказали в следственном управлении СКР по Ярославской области.

23 сентября прошло первое судебное заседание в рамках уголовного дела. Оно будет рассмотрено в общем порядке, без ходатайств о прекращении.