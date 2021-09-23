Бишкек, 23 сентября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Швейцарское правительство выделит минздраву Киргизии 220 млн сомов (189 млн рублей) на повышение квалификации медицинского персонала. Как сообщает посольство Швейцарии, соответствующее соглашение подписали 23 сентября министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев и посол Оливье Бангертер.

Минздрав Киргизии

Эти деньги киргизстанские власти должны будут потратить на улучшение знаний и профессиональных навыков 14 тысяч врачей, 25 тысяч медсестер, 6 тысяч ординаторов и 7 тысяч студентов-медсестер."Проект «Реформы медицинского образования» также поможет укрепить статус профессиональных медицинских ассоциаций, модернизировать сестринское образование и создать независимый центр оценки профессиональной подготовки», — подчеркивают в швейцарском диппредставительстве.