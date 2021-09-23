Салехард, 23 сентября, 2021, 17:22 — ИА Регнум. На Ямале летняя пассажирская навигация завершится 18 октября. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Речной порт Салехарда

Первыми с 8 октября прекратятся пассажирские перевозки по маршрутам «Салехард — Новый Порт» и «Березово — Салехард — Мужи».

Затем 10 октября прекратятся рейсы по маршрутам «Салехард — Питляр — Горки — Лопхари — Казым Мыс», «Катравож — Салехард и обратно», «Салехард — Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале». С 12 октября завершатся перевозки по маршруту «Салехард — Шурышкары — Мужи».

Самый протяженный период навигации на Ямале приходится на паромную переправу Салехард — Лабытнанги. В 2020 году он продлился до 7 ноября. О закрытии переправы в этом году информации пока нет.

Отмечается, что в регионе субсидируется семь межмуниципальных и одно межрегиональное направление.