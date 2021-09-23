Мадрид, 23 сентября, 2021, 17:19 — ИА Регнум. 23 сентября итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло не получал никаких предложений от каталонской «Барселоны» касательно пост главного тренера основной команды.

Richard Mulder — groengeelhart.nl Рональд Куман

Андреа Пирло был уволен с поста главного тренера «Ювентуса» 28 мая 2021 года после завершения сезона 2020/21, по итогам которого туринский клуб, набрав 78 очков, занял четвертую строчку в турнирной таблице итальянской Серии А.

На данный момент «Барселону» возглавляет нидерландский специалист Рональд Куман. Тему отставки Кумана СМИ вновь подняли после разгромного поражения «сине-гранатовых» в матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 от мюнхенской «Баварии» со счетом 0:3. В турнирной таблице испанской Примеры «Барселона» с восемью очками и двумя матчами в запасе идет на восьмом месте.