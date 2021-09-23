«Барселона» отказалась от кандидатуры Андреа Пирло
Мадрид, 23 сентября, 2021, 17:19 — ИА Регнум. 23 сентября итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло не получал никаких предложений от каталонской «Барселоны» касательно пост главного тренера основной команды.
Андреа Пирло был уволен с поста главного тренера «Ювентуса» 28 мая 2021 года после завершения сезона 2020/21, по итогам которого туринский клуб, набрав 78 очков, занял четвертую строчку в турнирной таблице итальянской Серии А.
На данный момент «Барселону» возглавляет нидерландский специалист Рональд Куман. Тему отставки Кумана СМИ вновь подняли после разгромного поражения «сине-гранатовых» в матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 от мюнхенской «Баварии» со счетом 0:3. В турнирной таблице испанской Примеры «Барселона» с восемью очками и двумя матчами в запасе идет на восьмом месте.