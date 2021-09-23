Камышинский район, Волгоградская область, 23 сентября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Факт хищения бюджетных средств в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» выявлен в Камышинском районе Волгоградской области. Общая сумма может составлять 197 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свалка

По данным регионального УФСБ, госконтракт на сумму более 455 млн рублей был заключен между ООО «ГринЛайт» и областной дирекцией водохозяйственного строительства. Заказчик и подрядчик в ходе исполнения договора подписали 19 актов о приёмке работ, на основании чего была оплачена полная стоимость контракта. Однако оперативники считают, что часть работ была исполнена только «на бумаге» и коммерческая фирма присвоила 197 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело, сообщают «Новости Волгограда».