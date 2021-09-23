При ликвидации свалки под Волгоградом могли похитить почти 200 млн рублей
Камышинский район, Волгоградская область, 23 сентября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Факт хищения бюджетных средств в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» выявлен в Камышинском районе Волгоградской области. Общая сумма может составлять 197 млн рублей.
По данным регионального УФСБ, госконтракт на сумму более 455 млн рублей был заключен между ООО «ГринЛайт» и областной дирекцией водохозяйственного строительства. Заказчик и подрядчик в ходе исполнения договора подписали 19 актов о приёмке работ, на основании чего была оплачена полная стоимость контракта. Однако оперативники считают, что часть работ была исполнена только «на бумаге» и коммерческая фирма присвоила 197 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело, сообщают «Новости Волгограда».