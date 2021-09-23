Ла-Пас, 23 сентября, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Боливия стала одной из трёх стран, вошедших в состав исполнительного комитета Панамериканской организации здравоохранения. Об этом сообщает газета Ahora El Pueblo.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Боливия

Боливия вошла в состав исполкома вместе с Аргентиной и Ямайкой накануне на 59-м Руководящем совете ПАОЗ и на 73-й сессии Регионального комитета Всемирной организации здравоохранения для Северной и Южной Америки.

Новые страны-участницы исполкома на период 2021—2024 годов заменят Барбадос, Эквадор и Соединенные Штаты, срок полномочий которых истечет по окончании заседания Совета директоров.

Другими странами-участницами исполнительного комитета ПАОЗ являются Коста-Рика, Гаити, Мексика, Бразилия, Куба и Суринам.