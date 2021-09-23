Москва, 23 сентября, 2021, 17:13 — ИА Регнум. Готовящийся к запуску в будущем году лоукостер от авиакомпании S7 будет называться Citrus, передаёт 23 сентября РБК.

Александр Полегенько ИА REGNUM Рейс авиакомпании S7

Отмечается, что S7 в прошлом месяце зарегистрировала домен с названием Citrus. Версию РБК также подтвердили два знакомых с планами S7 источника. По их данным, название Citrus сложилось из city (по-английски — город) и Russia (Россия).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый лоукостер будет осуществлять перевозки между региональными центрами. Полёты начнётся в июле 2022 года.