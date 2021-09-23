Киев, 23 сентября, 2021, 17:18 — ИА Регнум. В партии «Слуга народа» накажут депутатов фракции, которые при голосовании сегодня, 23 сентября, не поддержали законопроект об олигархах, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Как заявил на брифинге глава фракции Давид Арахамия, с точки зрения партийной дисциплины таких депутатов надо исключать из фракции. При этом он подчеркнул, что такое решение может принять только фракция в целом — для принятия решения об исключении депутата из фракции это решение должно поддержать не менее 70% депутатов, которые входят в ее состав.

Арахамия уточнил, что в первую очередь речь идёт о депутате «Слуги народа» Людмиле Буймистер. Политик отметил, что многие парламентарии от «СН» уже обратились к нему по поводу необходимости исключения Буймистер из состава фракции.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Верховная рада Украины приняла президентский законопроект об олигархах, который нужен для «предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни».

За это решение проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых, это была фракция «Слуга народа», внефракционные парламентарии и депутатские группы. Остальные фракции Рады не дали ни одного голоса в поддержку документа.