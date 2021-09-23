Вашингтон, 23 сентября, 2021, 18:56 — ИА Регнум. Американским спортсменам, отобравшимся на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2022 года в Пекине, сказали, что они должны быть привиты от COVID-19. Об этом 23 сентября сообщает BBC.

RickyBennison Древнегреческие атлеты

При этом члены американской сборной, участвовавшие в Олимпиаде в Токио 2020 года, не должны были вакцинироваться.

О новом требовании сообщили в Олимпийском и Паралимпийском комитете США (USOPC).

Отмечается, что невакцинированные в качестве исключения лица должны будут ежедневно сдавать анализы на COVID-19, которые будут оплачиваться USOPC.

При этом международный олимпийский комитет пока не обязывал спортсменов вакцинироваться в обязательном порядке для участия в соревнованиях.

Напомним, что зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля, а Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта.