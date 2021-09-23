Анкара, 23 сентября, 2021, 20:50 — ИА Регнум. В Анкаре 23 сентября прошла встреча между заместителями министров здравоохранения Турции и Грузии Толга Толунаем и Георгием Цоцколаури сообщает пресс-служба Минздрава Грузии. Целью переговоров было обсуждение дальнейшего развития сотрудничества в рамках меморандума, заключённого 8 декабря 2020 года между Международным агенством медицинского развития Турции (USHAŞ) и Минздравом Грузии.

Facebook.com/mohgovge Турецко-грузинские переговоры

В ходе встречи турецкая сторона выразила готовность рассмотреть вопрос о снижении цен на свою фармацевтическую продукцию, которая поступает в Грузию по государственным закупкам. Также была достигнута договорённость о принятии совместных решений по вопросам здравоохранения. С целью обмена опытом в сфере реформ и инновационного развития между ведомствами будет создана рабочая группа, намечается проведение совместных тренингов и консультаций. Обсуждалось развитие медицинского туризма между странами. Сотрудничество в сфере здравоохрания обе стороны расценили как успешное.

В рамках своего визита в Турцию Георгий Цоцколаури также встретился с председателем Ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинского оборудования Турции и посетил стамбульскую больницу Башакшехир.