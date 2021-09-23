В Британии заявили о приближении дефицита бензина на автозаправках
Лондон, 23 сентября, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Британская нефтяная компания BP официально предупредила правительство о возможных сокращениях поставок бензина и дизтоплива на свои АЗС, сообщает 23 сентября телеканал ITV.
По утверждению ВР, такая ситуация обусловлена нехваткой водителей бензовозов, снабжающих автозаправки топливом.
По словам представителя компании Ханны Хофер, в таких условиях правительство должно упростить найм водителей-иностранцев.
При этом она заявила, что на сегодняшний день на заправках BP осталось не больше 65% объема, необходимого для бесперебойного обслуживания клиентов, и эти запасы быстро тают.
Как сообщало ИА REGNUM, с нехваткой водителей Британия столкнулась после Brexit, а затем и на фоне пандемии COVID-19. Для решения этой проблемы британское правительство временно увеличило лимиты непрерывного нахождения водителей за рулём.