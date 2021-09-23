Лондон, 23 сентября, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Британская нефтяная компания BP официально предупредила правительство о возможных сокращениях поставок бензина и дизтоплива на свои АЗС, сообщает 23 сентября телеканал ITV.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

По утверждению ВР, такая ситуация обусловлена нехваткой водителей бензовозов, снабжающих автозаправки топливом.

По словам представителя компании Ханны Хофер, в таких условиях правительство должно упростить найм водителей-иностранцев.

При этом она заявила, что на сегодняшний день на заправках BP осталось не больше 65% объема, необходимого для бесперебойного обслуживания клиентов, и эти запасы быстро тают.

Как сообщало ИА REGNUM, с нехваткой водителей Британия столкнулась после Brexit, а затем и на фоне пандемии COVID-19. Для решения этой проблемы британское правительство временно увеличило лимиты непрерывного нахождения водителей за рулём.