Краснодар, 23 сентября, 2021, 17:06 — ИА Регнум. 23 сентября Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) приняло решение дисквалифицировать главного тренера «Краснодара» Виктора Гончаренко на три матчах за эпизод, произошедший во время матча восьмого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Ахмат» — «Краснодар» (0:2). Также тренера обязали выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей.

(сс) Антон Зайцев. soccer.ru Виктор Гончаренко

«Ахмат» и «Краснодар» играли между собой 18 сентября. Матч восьмого тура РПЛ, проходивший в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена», завершился уверенной победой «быков» со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Реми Кабелла (41' Эдуар Сперцян) и Владимир Ильин (44' Реми Кабелла).

На матче работала бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым. Ассистенты главного судьи — Дмитрий Чельцов и Владислав Назаров.

На данный момент «Краснодар» с тринадцатью набранными очками идет на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата.