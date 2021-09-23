Архангельск, 23 сентября, 2021, 17:03 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 270 человек, 84 из них — жители региональной столицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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Среди лидеров по суточному приросту заболевших — Котлас (+42), Онежский (+30) и Пинежский (+17) районы.

«В статистику включено три завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездки в Турцию», — добавили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области коронавирусную инфекцию выявили у 21 438 человек, 820 ковид-пациентов скончались.