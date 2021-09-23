Мадрид, 23 сентября, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Посол Боливии в Испании Нарди Суксо провела встречу с мэром Мадрида Хосе Луисом Мартинесом-Альмейдой. Об этом сообщает пресс-служба посольства Боливии в Испании.

NakNakNak Мадрид. Испания

Отмечается, что Суксо высоко оценила свою первую встречу с мэром испанской столицы, которому она передала различные предложения по сотрудничеству между Мадридом и проживающей в стране боливийской общиной.

В пресс-службе подчеркнули, что главная цель этой встречи — укрепить узы братства между боливийцами и мадридцами, а также заручиться поддержкой испанской столицы в мероприятиях по продвижению боливийской культуры.

В этой связи посол подчеркнула, что в целях повышения качества жизни боливийцев, проживающих в Мадриде, она содействует возможности сотрудничества в области обучения и трудоустройства через муниципальные службы.