Вашингтон, 23 сентября, 2021, 18:55 — ИА Регнум. Режиссер новатор Мелвин Ван Пиблз, прозванный на родине в США «крестным отцом афроамериканского кино», скончался в возрасте 89 лет. Режиссеры афроамериканцы Спайк Ли, Ава ДюВерней и Барри Дженкинс выразили соболезнования, сообщает 23 сентября BBC.

Tobias Wrzal Кино

Ван Пиблз, известный такими фильмам 1970-х годов, как «Человек-арбуз» и «Свит Свитбэк: Песня мерзавца», умер в своем доме в Нью-Йорке во вторник, 22 сентября.

Напомним, что в 1970 году он снял комедию «Человек-арбуз» о страховом агенте 60-х годов, белом расисте, который просыпается и обнаруживает, что он афроамериканец. Славу режиссеру через год принес фильм «Сладкоежка» о чернокожем мужчине, пытающемся убежать от белых полицейских — на тот момент это был самый кассовый независимый фильм в истории.