Йошкар-Ола, 23 сентября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались четыре человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне в регионе было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 575 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на 23 сентября в регионе выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 57 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 19 282 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1166 человек.

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