Йошкар-Ола, 23 сентября, 2021, 16:58 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 23 сентября выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 57 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 19 282 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего выздоровел с начала пандемии 17 541 житель Марий Эл, за последние сутки выписан 81 человек. 575 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончались четверо пациентов ковид-центров, накануне в регионе было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1166 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 440 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 902 человека, из них у 873 — пневмония, 48 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 90 пациент, при этом госпитализированы 119 жителей Марий Эл.