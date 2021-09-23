Киргизия, 23 сентября, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Мать убитой в Кемине (Киргизия) школьницы жалуется на низкое качество перевода на русский язык в суде, — сообщил 23 сентября Turmush.kg.В киргизском городе Кемин (Чуйская область) 21 июня 2021 года произошло убийство выпускницы девятого класса. Преступление вызвало резонанс среди местных жителей. Подозреваемый пойман, но судебное заседание переносились уже три раза — суд не может найти профессионального переводчика с киргизского на русский язык. Мать убитой Лилия Хабарова рассказала о проблеме: «Наши адвокаты внесли ходатайство о ведении судебного заседания на русском языке, так как киргизский язык не понимаю хорошо. В суде есть переводчик, но он не может хорошо передать то, о чем озвучивается. Если говорить в общем, то не было ни одного полноценного судебного заседания» Судебное заседание ведется на киргизском языке и есть переводчик на русский язык. но из-за плохого перевода, заседания переносились трижды."21 июня 2021 года в Кемине десятиклассница пошла в школу, чтобы забрать аттестат. Днем она позвонила матери с телефона соседа и сказала, что скоро вернется домой. Позже девушку нашли мертвой в лесу. Подозреваемого задержали. По версии следствия, в день случившегося девушка попросила у соседа телефон, чтобы позвонить маме. Он задушил ее, потом спрятал тело в лесу.