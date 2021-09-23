Ханты-Мансийск, 23 сентября, 2021, 16:56 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийске более девяти тысяч школьников переведены на дистанционное обучение. Об этом сообщает «Югра-ТВ».

Mos.ru Дистанционное обучение

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На онлайн обучении ныне находятся все классы школ №№ 3, 4, 6, 8 и гимназии. Несколько классов в связи с коронавирусом и ОРВИ переведены на дистанционное обучение в других школах столицы Югры.

Пока удалённо занятия намерены проводить в течение недели. Переход на дистанционный формат запланирован пока на неделю, но срок могут увеличить в зависимости от заболеваемости среди учеников и сотрудников школ.