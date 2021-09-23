Буэнос-Айрес, 23 сентября, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Власти Аргентины готовятся полностью открыть национальные парки в октябре 2021 года, постепенно возвращаясь к прежней деятельности, парализованной пандемией коронавируса. Об этом пишет Prensa Latina.

Аргентина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

По словам министра окружающей среды и устойчивого развития Аргентины Хуана Кабанди, ведутся работы по открытию национальных парков без каких-либо квот и пропускной способности.

«Мы все сможем насладиться несравненной красотой этих охраняемых территорий без временных ограничений, к которым мы были вынуждены прибегнуть в связи пандемией», — сказал чиновник, который также поблагодарил всех за их усилия, труд и преданность делу возвращения к нормальной жизни.