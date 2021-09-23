Санкт-Петербург, 23 сентября, 2021, 16:52 — ИА Регнум. В Петербурге скончался один из создателей первых советских атомных подводных лодок, бывший главный конструктор Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения (СПМБМ) «Малахит», Радий Шмаков.

Mil.ru Атомная подводная лодка

Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ.

Радий Шмаков, участвовавший в создании советских атомных субмарин I и II поколений и их следующих модификаций, умер на 91-м году жизни.

«23 сентября на 91-м году жизни скончался главный конструктор СПМБМ «Малахит» Шмаков Радий Анатольевич, почетный член нашего Клуба подводников … Совет Клуба подводников выражает глубокие соболезнования семье и коллегам Радия Анатольевича», — указано в сообщении пресс-службы.

Радий Шмаков участвовал в создании, модернизациях и строительстве атомных подводных лодок I и II поколений, был главным конструктором атомных подводных лодок проектов 671, 671РТ, 671РТМ.

Он участвовал в разработке первой советской атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол».

За заслуги в укреплении обороноспособности страны был награжден орденами Октябрьской Революции (1978) и двумя орденами Трудового Красного Знамени (1971, 1985). В 1981 году Шмаков стал лауреатом Государственной премии СССР, а в 1997 году он удостоился премии правительства России в области науки и техники.