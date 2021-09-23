Саранск, 23 сентября, 2021, 16:51 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались три человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано два летальных случая.

Скончались мужчины 1948 и 1980 годов рождения, а также женщина 1960 года рождения. Течение новой коронавирусной инфекции у умерших сопровождалось двусторонней полисегментарной пневмонией и тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 542 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 сентября в регионе выявили 72 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 71 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 27 609 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3246 человек.

Читайте также: В Мордовии прирост носителей коронавируса увеличился до 72 человек