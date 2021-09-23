Саранск, 23 сентября, 2021, 16:50 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 23 сентября выявили 72 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 71 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 27 609 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За последние сутки в республике выписаны 54 человека, всего с начала пандемии выздоровел 23 821 житель Мордовии. 542 человека скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались двое жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3246 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 23 сентября в инфекционных стационарах республики лечение получал 1541 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 1967 человек.