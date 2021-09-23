Калуга, 23 сентября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. В Калужской области с начала 2021 года поставлены на миграционный учёт более 121 тысячи иностранных граждан. Это на 12% больше показателей 2020 года. Сняты с миграционного учета более 84 тысяч человек. Об этом 23 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя начальника управления по вопросам миграции регионального управления МВД России Павла Саенкова.

Миграция

По состоянию на 1 сентября 2021 года на территории Калужской области более 80% мигрантов сосредоточены в Обнинске (35,5 тыс.), в Калуге (25,5 тыс. человек), Боровском районе (14,8 тыс.), Жуковском районе (11,3 тыс.) и в Малоярославецком районе (11,2 тыс.).

Большинство мигрантов прибыли из Таджикистана (34%), Узбекистана (30%), Армении (8,6%), Белоруссии (6,7%), и Украины (4,8%). Доля иностранцев, въехавших в Калужскую область с территории Евросоюза, не превышает 3,5%.