Вашингтон, 23 сентября, 2021, 18:54 — ИА Регнум. Загрязнение воздуха еще опаснее, чем считалось ранее, предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ),. Об этом 23 сентября сообщает BBC.

Загрязнение воздуха

По оценкам ВОЗ, ежегодно семь миллионов человек умирают преждевременно от болезней, вызванных загрязнением воздуха.

Больше всего страдают страны с низким и средним уровнем дохода, поскольку их экономическое развитие зависит от ископаемых видов топлива.

ВОЗ поставила проблему загрязнения воздуха в один ряд с курением и нездоровым питанием.

В преддверии саммита COP26, который состоится в ноябре, ВОЗ призвала 194 государства-члена сократить выбросы и принять меры по борьбе с изменением климата.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в ВОЗ заявили, что изменение климата уже сказывается на здоровье населения Таджикистана.