Киев, , 16:51 — REGNUM Законопроект о деолигархизации на Украине принят во втором чтении с нарушением процедуры и регламента, и это «начало конца» нынешней Верховной рады.

Верховная рада President.gov.ua

Об этом заявила в парламенте народный депутат, одна из лидеров фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

Основная претензия состоит в том, что председательствующий первый вице-спикер Руслан Стефанчук и президентская фракция «Слуга народа» не дали оппозиции возможность защитить ее поправки к законопроекту.

«Это начало конца этого парламента… потому что вы не оппозицию унизили, а сами себя. Вы — только зеленые кнопочки, для которых все равно, что давить — главное давить так, чтобы получить свой олигархический конверт и делать, что скажет офис президента», — заявила Геращенко.

По её словам, «Европейская солидарность» подаёт «заявление о преступлении», хотя Геращенко не объяснила, что конкретно это означает.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Верховная рада Украины приняла закон президента Зеленского об олигархах. За принятие указанного названного документа отдали свои голоса 279 народных украинских избранников при 226 необходимых.