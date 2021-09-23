Сыктывкар, 23 сентября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. В Коми подсчитали количество заболевших ковидом после вакцинации. Согласно данным республиканского минздрава, инфекцию выявили у 0,8% вакцинированных.

Samadm.ru Вакцинация

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Всего, по данным ведомства, против коронавирусной инфекции привито 262 920 человек. Это менее 45% от взрослого населения республики. Из числа лиц 60 лет и старше привиты только 49%. Остальные 73 972 пенсионера остаются непривитыми.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми от ковида скончались 26 человек.