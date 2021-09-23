"И снова генеральские лампасы".

("Московский комсомолец" в Красноярске", 16.02.05)



Губернатором Красноярья может стать Анатолий Квашнин.

Назначив губернатором Приморья Сергея Дарькина, президент России развеял все сомнения по поводу замены прямых выборов губернских воевод опосредованными. Кто не помнит, - в этой идее, кроме всего прочего, содержался тезис о недопущении во власть людей с криминальным душком. Тем самым, которым отдает Дарькин. В этой связи уже не кажутся абсурдными слухи о кандидатуре в губернаторы объединенного Красноярского края нынешнего полпреда президента в СФО Анатолия Квашнина. Он, разумеется, не из криминальной среды, но в том, что институт полпредов вскоре канет в небытие, не сомневается сегодня практически никто из мало-мальски интересующихся политикой людей ("МК" об этом уже писал). Отсюда вырастает задача трудоустройства большой армии чиновников, президентских наместников - в том числе. По всему, Квашнина в Москве сегодня не ждут. Почему бы не кинуть его на губернию?

Вопрос далеко не риторический. Судя по Владивостоку, такой вариант развития вполне возможен, и губернаторство может стать бонусом для отвергнутых столичной тусовкой высокопоставленных вельмож. Красноярцам же можно утешиться лишь тем, что новый возможный губернатор - генерал-полковник. В сравнении с генерал-лейтенантом Лебедем - это шаг вперед.





"О вреде амбиций".

("Московский комсомолец" в Красноярске", 16.02.05)



Из-за ложной скромности губернатора край теряет миллиарды.

С одной стороны, красноярцам грех жаловаться на своего заботливого губернатора. Александр Геннадиевич - частый гость в столице. Водит дружбу с промышленными магнатами, благодаря чему краю периодически перепадают инвестиционные вливания. Вот и "Газпром" нашими залежами заинтересовался, большие деньги сулит. Подписаны соглашения с "Роснефтью". С Дерипаской пришли к консенсусу.

Все, казалось бы, "на мази", но у медали "за процветание Красноярского края" есть и другая сторона.

Как стало известно "МК" из собственных источников в Госдуме и околокремлевских кругах, властные госструктуры Александр Хлопонин просьбами не обременяет. Видимо, олигархическая гордость не позволяет снизойти до амплуа "губернатора-попрошайки". А зря. Конечно, ходить с протянутой рукой (пусть пригоршня и регионального размера) по кабинетам высоких чиновников унизительно. Но конструктивный контакт с федеральными властями краю был бы весьма полезен.

Московские наблюдатели утверждают, что Хлопонин довольно слабо работает с правительством, Минфином, с комитетами Госдумы. Удивительно, ведь губернатор вхож в соответствующие круги. Вальяжность нашего губернатора не только "обижает", но и приводит их в недоумение. По мнению компетентных лиц, существует реальная возможность "добыть" для края полтора-два миллиарда федеральных денег. Ими удалось бы залатать многие дыры. Можно было бы, к примеру, сдвинуть с мертвой точки строительство метро, столь необходимое краевому центру. К тому же наш губернатор убежден, что строить его нужно на федеральные средства. Так в чем же дело? Вероятно, в амбициях. Подобную "скромность" проявлял и прежний губернатор, и столичные чиновники отвечали на это полным равнодушием к нуждам края.





"Бирилюсский солнцеворот".

("Красноярский рабочий", 16.02.05, Николай Конусов)



Губернатора Александра Хлопонина в таёжной глубинке нашего края - Бирилюсском районе - люди встречали всё-таки с надеждой. Довольно просторный зал районного Дома культуры был переполнен.

Диалог власти с народом здесь получился, конечно же, напряжённым, но это напряжение всё-таки иногда ослаблялось губернаторской доброй шуткой.

Главная же проблема бирилюссцев - безработица. Что же ещё "серьёзного" осталось? Леспромхоз в посёлке Рассвет да Дом Советов в Новобирилюссах - трёхэтажный и "вечно боевой".

Естественно, вялые споры разгорелись вокруг "круглого леса", который "хорошо кормит кое-кого".

- "Кругляк" невыгодно продавать! - так Александр Хлопонин подвёл итог единственной производственной темы района. - Нужны инвестиции в лесной комплекс.

Бирилюссцы понимают, что инвестиции - это приезд в район китайских предпринимателей. Уже два года ни шатко ни валко они ведут переговоры, присматриваются. Возможно, им нужны гарантии, в том числе и от краевой власти.

Разумеется, Бирилюссы, как и вся Россия, ждут от своих главы района, губернатора, правительства хоть каких-то благ от модной ныне монетизации. Как говорится, не до жиру - быть бы живу. Бирилюссы просили губернатора помочь хотя бы в малом.

Ну, например, замучила инвалидов и стариков ходьба по морозу на край райцентра в поликлинику. Придут, а нужный им врач уехал на специализацию или ушёл в отпуск. Для жителей же отдалённых Полевого или Кирчижа и того хуже - они приехали на автобусе. Что же нужно? Обыкновенный телефон в кабинет регистрации...

Подобных просьб губернатор услышал немало. И обещал их без волокиты решить. Что же касается главного - "китайского лесного проекта" в Бирилюсском районе, то здесь надо ещё подождать, ибо он зависит от доброй воли самих инвесторов.

Убедил Александр Хлопонин бирилюссцев и в несомненной выгоде объединения края, Таймыра и Эвенкии. На референдум 17 апреля надо идти. Только подобное "собирание земель" приведёт к долгожданному экономическому рывку за счёт завершения долгостроя Богучанской ГЭС и освоения богатого нефтяного Ванкорского месторождения.





"Подъем с переворотом".

("Московский комсомолец" в Красноярске", 16.02.05, Алексей Зайцев)



Похоже, Красноярск превращается в очаг оппозиции федеральной власти. Политики - как левого, так и правого толка, - которых Кремль "отключил" от центральных СМИ, ринулись в регионы, дабы пропагандировать свои идеи в непосредственном общении с народом.

Сергей Глазьев поведал красноярцам о намерении заставить власть изменить курс путем проведения общероссийского референдума.

Прибывший вслед за Сергеем Юрьевичем Валерий Зубов привез с собой коллег-депутатов Владимира Рыжкова и Михаила Задорнова, и рассказал о планах не менее грандиозных - создать новую либеральную партию, которая сможет конкурировать с "Единой Россией".

Девять тезисов, которые не потрясли

О планах партийного строительства гости заявили на собрании в Культурно-историческом центре.

"Возникли сомнения в обществе, а самое главное, во власти; в ту ли сторону мы идем". Так коротко объяснил Валерий Зубов мотивы, побуждающие к созданию либеральной партии. Более подробно свои "сомнения" Валерий Михайлович изложил а виде девяти допросов, касающихся современной российской политики. "Мы будем искать особые исторические пути или будем брать на вооружение проверенные технологии управления современным обществом: разделение властей, верховенство закона, свободные СМИ, отделение государства от бизнеса? -вопрошал с трибуны бывший губернатор. - Бизнес и силовики: одни подчиняются другим или у каждого своя сфера ответственности? Россия должна быть унитарным или федеративным государством?".

Для большинства присутствовавших ответы были очевидны. Тем же, кто не понял, что хотел сказать выступающий, дал разъяснения Владимир Рыжков, которому, судя по всему, была уготована роль главного обличителя. "Гарант Конституции - сегодня главный нарушитель Конституции!" - прямым текстом объяснял отношение будущей партии к нынешнему президенту и проводимой им политике Владимир Александрович.

Ну, с добрым утром, господа либералы!

Пять лет у руля государства находится полковник КГБ, а его портреты, как в старые добрые времена, украшают кабинеты всех чиновников. Второй год демократические силы не представлены в высших органах государственной власти. В федеральные СМИ давно вернулась цензура...

Даже гимн Советского Союза не разбудил. А тут очнулись! С чего бы вдруг?

Оказывается, наконец-то поняли, что они не нужны власти ни в каком качестве. Ни на министерских должностях, ни в депутатских креслах - ни оптом, ни в розницу.

Давно ли "Союз правых сил" заявлял о поддержке Путина, "потому что он либерал"? Где теперь СПС? Там же рискуют оказаться и нынешние либерально настроенные пока еще депутаты. В партийные списки не попасть. Одномандатных округов больше не будет. Словом, пока гром не грянет...

А как грянул, так головы к небесам поворотили. Просвета не видно! Куда ветер дует - понятно. А раньше не замечали? Да и ладно. Слава богу, теперь прозрели. Только что дальше делать - не совсем ясно.

По данным социологических исследований, 30 % избирателей хотели бы голосовать за демократический блок. Но при этом рейтинги СПС и "Яблока" не превышают 1,5 %.

Вывод напрашивается сам собой. Либеральная идеология востребована. Не нужны ее нынешние носители в лице существующих политических организаций и их лидеров. Организаторы новой партии к их числу не относятся, а потому надеются на успех. Но...

На пути к созданию более или менее значимой либеральной партии стоит множество препятствий: бюрократические препоны при регистрации, ограниченный доступ к средствам массовой информации, боязнь предпринимателей финансировать неугодные Кремлю политические организации и т.п.

Часть этих преград активисты планируют обойти, начав строить партию в регионах, а не в Москве. Однако самые большие проблемы демократического движения всегда крылись в нем самом. Амбиции лидеров. Неумение договариваться и консолидироваться. Дефицит кадров...

На собрании в КИЦе зал был практически полон. Вот только большой вопрос: можно ли из пары сотен человек, проявивших интерес к формированию либеральной организации, выбрать хотя бы десяток тех, кто своим присутствием не отпугнет от новой партии потенциальных сторонников? Представители местных правых организаций уже показали, на что способны. В сущности - ни на что. Участников всех без исключения избирательных кампаний, всегда их проигрывающих, давно никто не воспринимает всерьез. А присутствие некоего члена объединения "Последних солдат Российской Империи" вообще трудно прокомментировать.

Кто-то пришел от скуки. Других - больше никуда не пускают. Третьи надеялись "трудоустроиться". С такими-то "потешными полками", да на штурм бастионов власти? В этом случае даже сегодняшний рейтинг СПС окажется несбыточной мечтой! А чтобы зарегистрировать партию, необходимо иметь в половине субъектов Федерации отделения численностью не менее 500 человек. В других регионах количество партийцев должно превышать 250.

Но, повторюсь, дело не в количестве, а в качестве.

Безусловно, либеральные идеи поддерживают не только городские сумасшедшие и хронические неудачники. Однозначно, состав вменяемых сторонников демократии не исчерпывается тремя депутатами Думы. Но лишь в том случае, если они, подобно Зубову и Рыжкову, пусть с запозданием, зададут себе простые вопросы с очевидными ответами, - у нас появится шанс вновь пойти "в ту сторону".





"Сергей Глазьев: Работать в Госдуме стыдно и бессмысленно".

("Московский комсомолец" в Красноярске", 16.02.05, Алексей Зайцев)



Досье:

Сергей Юрьевич Глазьев родился 1 января 1961 года.

Доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАИ.

В 1992-1993 годах - министр внешних экономических связей РФ.

8 канун расстрела Белого дома, осенью 1993 года, не согласился с действиями президента Ельцина и подал в отставку.

Депутат Государственной думы первого, третьего и четвертого созывов,

В 2002 году замял третье место на выборах губернатора Красноярского края, набрав 21,6% голосов.

В 2003 году возглавлял список блока "Родина" на выборах в Госдуму. Блок получил более 9 % голосов, а Глазьев был избран по одномандатному округу.

В настоящее время - председатель общественной организации "За достойную жизнь!".



Депутат Госдумы Сергей Глазьев, потерявший "Родину" вместе с надеждой повлиять на политику и экономику государства парламентскими методами, "пошел в народ". Он намерен организовать референдум, на который планирует вынести вопросы, волнующие большинство россиян: о монетизации, об отсрочках от службы в армии, о повышении зарплат и пенсий...

МК: Спроси среднего россиянина: "Хочешь получать зарплату в миллион?" - и он, безусловно, скажет: "Да!". Не приходится сомневаться и в положительном ответе на вопрос референдума об установлении минимального размера оплаты труда и базовой части пенсии на уровне прожиточного минимума. Но где взять деньги?

С.Г.: Соответствие МРОТ прожиточному минимуму - вполне естественная норма, защищающая интересы граждан в отношениях с работодателями. Она действует во всех развитых странах. На бумаге существует и у нас.

Практически оплата труда в нашей стране занижена примерно вдвое по отношению к вкладу в национальный доход. Так что наше требование можно выполнить даже при нынешнем объеме производства.

Сложнее - с базовой пенсией. Возможности Пенсионного фонда ограничены. После снижения социального налога здесь образовался дефицит - 85 миллиардов рублей. Чтобы поднять базовую часть до прожиточного минимума, - нужно увеличить ее примерно в три раза. Для этого придется изыскивать резервы, в том числе за счет сверхприбыли от эксплуатации природных ресурсов. Вопрос о прогрессивном налогообложении этой прибыли мы выносим на референдум.

МК: Как и восстановление дореформенных сбережений населения? На возврат людям обесценившихся вкладов также потребуется огромная сумма,

С.Г.: Примерно четыре триллиона рублей. Сумма немалая - сопоставимая со всей денежной массой в стране. Задачу не решить за один день. Но наша программа рассчитана на четыре года. Она предполагает ряд ограничений.

Самое главное из них - использовать восстанавливаемые сбережения исключительно на приобретение отечественных товаров. Это необходимо для сдерживания инфляции - если сбережения обрушатся на валютный рынок (импортные товары), то курс рубля быстро упадет. Поэтому нужно связать денежную массу, которая увеличивается практически вдвое, расширением отечественного производства.

Это задача выполнимая, хотя и требующая от государства серьезных усилий.

Лучшее тому доказательство - нынешнее решение Путина о досрочном возвращении долгов Валютному фонду, Парижскому клубу. Наше государство легко расстается с десятками миллиардов долларов по политическим мотивам. Попросил господин Буш своего друга - нашего президента - списать с Ирака восемь миллиардов долларов, мы списали. Попросил наш хороший сирийский друг списать 10 миллиардов - тоже пошли навстречу. А российским гражданам, которые честным трудом заработали свои кровные сбережения и лишились их по вине правительства, - власть показывает "фигу"...

МК: Вы, насколько известно, выступаете за сохранение прежних отсрочек от воинской службы. Референдум даст оценку новым жестким принципам комплектования армии?

С.Г.: И президент, и министр обороны много раз заявляли о том, что армия должна быть профессиональной. Но все это слова. А на деле министерство и правительство идут по самому легкому пути решения проблемы плохого комплектования - просто сокращают перечень оснований для отсрочек.

Еще Суворов говорил о том, что воевать надо не числом, а умением. В XXI веке это очевидно. США в практически бесконтактном режиме проводят военные операции с минимумом потерь. В современной войне выигрывает не тот, у кого больше солдат, а тот, у кого выше технический уровень и профессиональная подготовка. Отмена отсрочек, особенно связанных с получением высшего образования - абсурд. Это ни армии пользы не принесет, ни стране в целом.

МК: Вы ставите вопрос о возвращении к избираемости губернаторов, к выборам депутатов Госдумы по одномандатным округам. Но идею назначения региональных глав активно поддержал Дмитрий Рогозин и еще некоторые ваши товарищи по фракции "Родина". Почему мнения разошлись?

С.Г.: Это единственный вопрос, по которому фракция раскололась: он не входил в нашу избирательную программу, следовательно, у каждого есть свобода выбора. Рогозин в данном случае выражал позицию президента, стремясь, как мне кажется, продемонстрировать свою политическую лояльность. Может быть, он убежден, что так лучше для государства.

Я исхожу из объективных фактов. Назначение - нелепый анахронизм XIX века. Вместо обратной связи между губернатором и населением, которое его избирает, возникает другая обратная связь: между губернаторами и чиновниками кремлевской администрации. Я помню, как назначали губернаторов при Ельцине. Визиты в регионы высокопоставленных чиновников президентской администрации на персональных самолетах заканчивались загрузкой этих самолетов до максимума всевозможными подарками, подношениями. Чего там только не грузили: начиная от водки и колбасы и заканчивая предметами роскоши.

МК: Референдум явно не по душе федеральным властям. Вы верите, что они допустят его проведение?

С.Г.: Многие не верят, и вполне обоснованно. Мы помним, как два года назад коммунисты пытались организовать референдум. Тогда "Единая Россия" приняла поправки в закон, которыми запретила проведение таких акций за год до выборов. Думаю, правительство намерено заблокировать референдум через бюрократические процедуры. Неслучайно господин Вешняков заявил о том, что вопросы, которые мы хотим поставить, не соответствуют Закону "О референдуме", хотя он этих вопросов не читал... Власть, конечно, будет препятствовать. Но я уверен: если люди откликнутся на идею, и мы получим не два миллиона подписей, а двадцать, - власть будет вынуждена с этим считаться.

МК: Вы жестко критикуете нынешнюю власть. Можете дать ей краткое определение?

С.Г.: Это симбиоз коррумпированной бюрократии и паразитирующей олигархии. Он сложился в эпоху Ельцина после расстрела Белого дома. Но тогда олигархи играли главную роль. Сейчас первая скрипка - у бюрократии. Олигархия вынуждена к ней прислушиваться и доказывать лояльность. Но от этого сущность не изменилась. Власть паразитическая, да еще и некомпетентная.

МК: Каковы политические взгляды Сергея Глазьева, который был и с демократами, и с коммунистами? С.Г.: Я настаиваю на проведении политики, которая нужна стране не потому, что так кому-то хочется, а потому, что это соответствует объективным законам современного развития.

Здесь мы сталкиваемся с экономическим моментом. Интересы олигархии и коррумпированной бюрократии, которая формирует нынешнюю властвующую элиту, противоположны потребностям страны. Нынешняя власть заинтересована в наживе, в присвоении национальных богатств, а не в развитии экономики.

Поэтому мне приходится работать в оппозиции. Должен признать, что при авторитарном режиме (формирование которого Путин завершил, отменив выборы губернаторов и депутатов по одномандатным округам) публичная политика потеряла смысл.

Сегодня в Государственной думе работать стыдно и бессмысленно, так как думское большинство не реагирует ни на какие предложения, выполняя политический заказ конгломерата олигархов и бюрократической верхушки. Что делать дальше, покажет, наверное, время.

МК: Многие политические партии создают сейчас коалиции. К примеру, лидер "Народной воли" Сергей Бабурин долго вел переговоры об объединении с "Родиной", но недавно подписал договор о сотрудничестве с "Патриотами России" Геннадия Семигина. Ваше движение "За достойную жизнь!" намерено участвовать в каких-либо альянсах?

С.Г.: Тотальный контроль над всеми зонами публичной политики - над средствами массовой информации, над регистрацией партий - привел к тому, что попасть в парламент можно только по согласованию с кремлевской администрацией.

Мне нет смысла ни о чем договариваться с администрацией президента. Он проводит политику, противоположную той, которую, с моей точки зрения, нужно проводить. Мы отказались от идеи партийного строительства. Наша общественная организация основана на отношениях непосредственно с людьми, на защите их интересов. В частности, с помощью референдума, о котором мы говорили.

Я искренне желаю успеха всем, кто пытается консолидировать партии народно-патриотической ориентации. В этой работе мы участвуем, но вливаться в ту или иную коалицию не можем. Это означает полностью связать себе руки и идти на поклон к Кремлевским чиновникам, доказывая, что мы лояльны, и нас не надо бояться.

Как раз наоборот: мы не лояльны, и будем до конца бороться за ту политику, которая нужна стране.





"Мультимодальный транспортный узел в Красноярске".

("Красноярский рабочий", 16.02.05)



Результатом расширенной рабочей встречи руководителей и ведущих специалистов авиакомпании "Красэйр" и группы компаний "Волга-Днепр" (AirBridgeCargo) стал подписанный сторонами меморандум о начале совместной производственной деятельности по обеспечению работы мультимодального транспортного узла в Красноярске.

Начиная с апреля этого года все регулярные грузовые рейсы AirBridgeCargo из Китая в Европу и несколько рейсов из Европы в Китай будут выполняться через аэропорт Красноярск (первоначальная частота 9 посадок в неделю). Также было принято решение о координации расписания полётов регулярных грузовых рейсов AirBridgeCargo на маршрутах между Европой и Китаем и фидерными рейсами "Красэйр" в аэропорту Красноярск. Стороны достигли ряда договорённостей о проведении совместной работы в области совершенствования системы продаж и бронирования грузовых авиаперевозок как на международном, так и на российском рынке, а также о приведении качества обслуживания клиентов и услуг по транспортировке грузов к действующим международным стандартам. Это позволит включить аэропорт Красноярск в глобальную международную сеть грузоперевозок.





"Еще бы решить проблему отвалов...".

("Сегодняшняя газета", 16.02.05)



В Норильском промышленном районе под различными видами отходов занято около 6 тысяч гектаров земель. Об этом свидетельствуют данные государственного доклада о состоянии окружающей среды в России. Примечательно, что общая площадь Норильска, Талнаха и Кайеркана составляет лишь 807 га. В основном земли заняты шлако- и золоотвалами, отстойниками металлосодержащего сырья, свалками промышленных и бытовых отходов, хвостохранилищами, отвалами и горных пород. При этом специализированные предприятия по переработке промышленных отходов в Норильском промышленном регионе отсутствуют.

Ко всему прочему, на предприятия Заполярного филиала "Норникеля" приходится более 80% выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Красноярском крае. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы статистики и Минприроды России. Всего ежегодный объем выбросов в воздушную среду в регионе превышает 2,4 млн тонн.

Между тем, с 2000 года, благодаря выполнению природоохранных мероприятий, наблюдается тенденция снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу городов и районов Красноярского края. Так, выбросы Березовской ГРЭС снижены на 6,4 тыс. т, Красноярской ТЭЦ-1 - 0,8 тыс. т, ОАО "Ачинский глиноземный комбинат" - на 0,9 тыс. т.

И за Полярным кругом все же есть подвижки. В рамках реализации программы по снижению выбросов в атмосферу диоксида серы на медном заводе Заполярного филиала ГМК "Норильский никель" проводятся промышленные испытания новой технологии производства чернового никеля.

Как сообщает ИА "Таймырский телеграф", в настоящее время на медном заводе работает только один из двух плавильных агрегатов. При этом при плавке используется процесс обогащенного кислородом дутья.

По данным начальника производственного управления Заполярного филиала ГМК "Норильский никель" Сергея Волкова, новая технология производства чернового никеля позволяет существенно снизить вредные выбросы в атмосферу.

Данное промышленное испытание началось в первой декаде февраля и продлится до 1 апреля. Но уже есть первые положительные результаты испытаний: за первые десять дней февраля атмосферные выбросы медного завода уменьшились, и содержание диоксида серы в выбросах не превысило 5 ПДК.





"Арктика требует внимания".

("Московский комсомолец" в Красноярске", 16.02.05, Виктор Басков)



Регион с особым статусом.

Впервые я побывал в Норильске в конце июня. В эту пору там уже довольно тепло и вовсю светит солнце. Однако в аэропорту возвышался огромный сугроб, насыпанный, очевидно, при расчистке взлетной полосы еще зимой.

Таксист-кавказец, предлагавший довезти меня до города "всэго за 500 рублей", указал рукой на снежную гору и тоскливо вздохнул: "Видышь этот снэг? Он ныкогда нэ растает!".

...Зимой громадные сугробы в аэропорту уже не привлекают к себе внимания - это неотъемлемая часть пейзажа. Солнце в феврале только начинает показываться над горизонтом. Ночью - тьма. Днем - полумрак. Даже если нет морозов, непрекращающийся ветер обжигает лицо. Такси "всэго за 500 рублей" уже не кажется дорогим.

Условия Заполярья - далеко не самые благоприятные для человека. Природа чинит множество всевозможных препятствий тем, кто пришел осваивать богатства Севера. Соответственно и отношение государства к людям, которые здесь работают, должно быть иным, нежели к тем, кто трудится на "материке".

Особый подход к северным территориям планируют отразить в законе "Об арктической зоне", разработку и принятие которого активно поддерживают все живущие за Полярным кругом. Необходимость в новом законодательстве возросла в связи с экономическими и социальными преобразованиями, происходящими в стране и ее северных регионах в последние годы.

Представители муниципальной власти Норильска весьма обеспокоены тенденцией к ухудшению социальных условий горожан. Да и заработки здесь давно не соответствуют уровню цен. За "длинным рублем" на Север уже никто не едет.

- У нас районный коэффициент - 1,8, а в Красноярске - 1,3, - говорит председатель Норильского городского Совета Сергей Шмаков. - Разница вроде бы приличная. Но раньше эта разница соответствовала ценам, неблагоприятным климатическим и экологическим условиям. За десять лет она нивелировалась. Раньше билет на самолет до Красноярска стоил 47 рублей, теперь - более пяти тысяч. Требуется новое районирование. А то северными льготами пользуются чуть ли не на Садовом кольце столицы. Тува, к примеру, где растет и картошка, и все, что угодно, приравнена к районам Крайнего Севера. Нужно сделать так: если в Красноярске человек получает 100 рублей, то в Туруханске он получал бы 200, в Игарке - 300, в Норильске - 400, а на Диксоне - 500.

Мэра Норильска Валерия Мельникова волнуют не только устаревшие законы, но и недавно принятые. Некоторые из них, по мнению главы города, заметно ухудшают положение норильчан.

- С 2006 года мы теряем налог на прибыль, который позволял территории развиваться, - рассказывает Мельников. - Еще три-четыре года назад 60% налога на прибыль оставалось в Норильске, а 40% уходило в край. Затем стало 50 на 50. Теперь 40% - у нас, 60% - у края. А в 2006 году эту сумму и краевой бюджет не увидит. Все забирает федеральный центр. Решили таким образом пополнить свою казну. Но путь-то неправильный выбран! Если у регионов забрать прибыль, то интереса развивать территорию не будет. Какой интерес главе Норильска развивать Ванкорское месторождение, когда даже налоги на прибыль "Норильского никеля" здесь оставаться не будут?

С нынешнего года федеральное законодательство не позволяет местным властям выплачивать "кавэшки" (компенсационные выплаты за работу и проживание в неблагополучных природно-климатических условиях) работникам организаций, финансируемых из федерального бюджета. В итоге сотрудники силовых структур и других органов федерального подчинения лишились большей части доходов.

- У некоторых "кавэшки" составляли две трети заработка, - говорит мэр. - Когда их убрали, многие по 10 тысяч рублей потеряли: получал человек 15 тысяч - без KB осталось пять. А у нас прожиточный минимум - 6,5 тысячи рублей. Как человеку прожить на пять в месяц?

Остро стоит проблема переселения пенсионеров на "материк".

Дело в том, что людям, уходящим на заслуженный отдых, уезжать с Севера экономически невыгодно. Всю жизнь они трудились, зарабатывая больше, чем в средней полосе России. Пенсионные отчисления были соответствующими. Норильчане, вышедшие на пенсию до 1 января 2002 года, получали пенсию с районным коэффициентом 1,8. Он сохранялся и при выезде на "материк". С 2004 года на 1,8 стали умножать лишь базовую часть пенсии северян, и то - в случае их проживания в районах Крайнего Севера. Уезжающие из Заполярья теряют все пенсионные надбавки.

- Сегодня пенсионеры отсюда не уезжают, потому что при выезде теряют коэффициент 1,8, - подтверждает Валерий Мельников. - Нельзя же наш Норильск делать городом пенсионеров! Надо, наоборот, создавать условия, чтобы сюда ехала молодежь.

Ухудшение коснулось не только пенсионеров, но и школьников. Для северной системы образования устанавливаются те же стандарты, что и на "материке". Например, наполняемость классов должна составлять 30 человек. Получается, часть школ нужно закрывать. Преподаватели остаются без работы: еще одна головная боль для муниципальных властей. И дети страдают: чтобы дойти до другой школы, им придется в пургу и мороз преодолевать большее расстояние, чем раньше. А после уроков детишкам скоро нечем будет заняться: дополнительное образование оказалось "лишним".

- В Норильске на улице особо не погуляешь, поэтому внешкольная работа должна быть развита соответственно, - считает мэр. - Мы очень здорово развили различные кружки, систему дополнительного образования. А в прошлом году нам сказали: приведите к краевым стандартам! Это значит, чтобы мы убрали все, что оттягивало ребятишек от улицы, организовывало их досуг и поднимало уровень образования.

Власти Норильска уверены, что подход ко многим вопросам на Севере должен быть особым, и большинство проблем удастся решить созданием "арктического" законодательства.

Необходимость принятия закона "Об арктической зоне" видят и представители градообразующего предприятия и основного налогоплательщика края - Заполярного филиала ОАО "ГМК "Норильский никель". Если за Полярным кругом будут созданы более приемлемые условия для работы и проживания, возрастет инвестиционная привлекательность территории.

- Чем больше инвестиционная привлекательность региона, тем лучше градообразующему предприятию, - говорит первый заместитель директора горно-металлургической компании Андрей Говоров. - Растет его капитализация, улучшается имидж, появляется больше возможностей стать мировым лидером (а "Норильский никель", как известно, поставил перед собой такую задачу).

В компании полагают, что закон "Об арктической зоне" поможет решить многие проблемы. Например, экологические и транспортные.

- Экологические платежи зачастую используются не по назначению, - считает Андрей Говоров. - Все, что мы должны природе, в чем перед ней провинились, необходимо компенсировать. Если, к примеру, я своей деятельностью повредил здесь лес, то должен найти подрядчика или сам подрядиться и восстановить поврежденное. Для этого большая часть экологических платежей должна оставаться на территории. Арктическая программа такой тезис предусматривает.

Также мы заинтересованы в развитии транспортной сети с участием государства и соседних северных территорий. Один "Норильский никель" эту задачу не решит. Так, атомный ледокольный флот находится в тяжелом состоянии. А по существующему законодательству, он может быть только в государственной собственности, и даже при желании наших акционеров инвестиций в него не предусматривается - запрещено законом. Не атомный флот тоже очень изношен. Начиная с 2006-2007 годов, транспортные суда, которые поставляют нам все необходимое и вывозят отсюда готовую продукцию, будут постепенно приходить в негодность. Финансовую помощь в строительстве судов "Норильский никель", видимо, окажет, но без поддержки государства все равно не обойтись. Решение проблем флота может идти под флагом государственной арктической программы, потому что суда снабжают грузами весь Север, а не только север Красноярского края.

...Закон "Об арктической зоне" разрабатывается давно, но не слишком ударными темпами. Впрочем, у северян есть надежда, что решение вопроса ускорится. В декабре прошлого года в Норильске побывал министр регионального развития РФ Владимир Яковлев. После встреч с руководителями города и "Норильского никеля" министр отметил, что особый статус для северных территорий - объективная необходимость.





"И золото не радует".

("Сегодняшняя газета", 16.02.05)



Глава Северо-Енисейского района Ишмурат Гайнутдинов больше не рад тому, что на территории ежегодно добывается 30 тонн золота. Как он заявил, уже с 2006 года район может стать дотационной территорией. По словам Ишмурата Гайнутдинова, сейчас район практически ничего не получает от золотодобывающих предприятий. Налоги на прибыль и на добычу полезных ископаемых переданы на уровень края. "У нас нет заинтересованности в развитии промышленности, - резюмировал он. - От деятельности горнорудных компаний району перепадает все меньше и меньше средств. В результате изменения законодательства в федеральный центр стали уходить налоги на прибыль и добычу полезных ископаемых. Налог на имущество уходит в региональный бюджет. Вообще, нет интереса заниматься чем-то в районе, где в год добывается 30 тонн золота. Если вообще не будет компаний, то нам будет лучше". А между тем в районе работает золотодобывающая компания "Полюс".



