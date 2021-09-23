Москва, 23 сентября, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Писательница Карина Доронина уличила телеведущую Ксению Бородину в плагиате. Об этом 23 сентября пишет издание StarHit.

Скриншот с YouTube Ксения Бородина

По словам Дорониной, телеведущая использовала в социальных сетях написанный ею текст, выдав его за свои мысли. «Как жаль, что известные люди копируют мои слова точь-в-точь, не заморачиваясь по поводу авторского права. Я написала этот текст 9 марта 2019 года», — высказалась писательница.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ксения Бородина официально развелась со своим мужем, бизнесменом Курбаном Омаровым. Пара прожила вместе шесть лет.