Гавана, , 16:44 — REGNUM Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал губернаторов и мэров страны устранить неравенство и преодолеть социальную уязвимость. Об этом сообщила кубинская газета Granma.

Мигель Диас-Канель Gov.spb.ru

На состоявшейся встрече кубинского президента с главами регионов, в которой также принял участие премьер-министр страны Мануэль Марреро Круз, Диас-Канель подчеркнул важность скорейшего и детального выявления проблем, которые затрагивают людей, находящихся в неблагоприятном положении.

Глава государства призвал ориентировать социальную работу на этот сегмент населения, среди которого, в частности, есть женщины из неблагополучных семей или жертвы насилия, матери-одиночки или подростки, а также женщины и молодые люди, не имеющие работы или учёбы.

Он также упомянул детей и молодых людей, многие из которых находятся в тяжелых условиях жизни из-за ситуаций дома или определенных заболеваний и ограничений.

Помимо этого, Диас-Канель упомянул пожилых людей, которые часто живут одни или «не имеют достаточно денег для покупки элементарных вещей», имеют инвалидность, ограниченные возможности или хронические заболевания.

«Существует ряд социальных недостатков, которые вызывают неравенство в обществе, которыми мы должны немедленно заняться, и я считаю, что основной путь, помимо понимания проблемы, лежит в социальной работе», — сказал Диас-Канель.

Президент призвал найти наиболее комплексное решение и попытаться устранить причины этих ситуаций, а премьер-министр подчеркнул необходимость жесткого контроля над финансовыми ресурсами, предназначенными для поддержки наиболее уязвимых слоёв населения.